Nahçıvan'daki

Azerbaycan ile Türkiye'nin ortak düzenlediği "Sarsılmaz Kardeşlik 2021" tatbikatı Nahçıvan'da devam ediyor.

Azerbaycan ile Türkiye'nin ortak düzenlediği ve 20 Eylül'de başlayan "Sarsılmaz Kardeşlik 2021" tatbikatı Nahçıvan'da devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Türkiye'nin özel kuvvetleri, komandoları ve diğer birliklerinin katılımıyla "Sarsılmaz Kardeşlik-2021" ortak tatbikatının eğitim planına uygun olarak savaş operasyonlarına geçildiği belirtildi.

Tatbikata, Nahçıvan Özel Hudut Tümeni birimleri, Nahçıvan Özel Harekat Tugayı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı, Devlet Güvenlik Hizmeti personeli ve Türk askerleri katıldı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Nahçıvan Garnizonu Komutanı Kerem Mustafayev ve 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci tatbikat alanında incelemelerde bulundu ve operasyonları izledi.

Tatbikat kapsamında, düşmanın hakim yüksekliklerini ele geçirme, zırhlı araç konvoyunu pusuya düşürme, devlet sınırını muhafaza etme, çok namlulu roketatar ve topçuların desteğiyle düşmanın ön hattaki düşman birliklerini yok etme, hava birliklerinin desteğiyle saldırıların düzenlenmesi, sivil yerleşkelerin düşmandan temizlenmesi, mağaralarda saklanan hedeflerin etkisiz hale getirilmesi, yaralıları kurtarma ve araziden tahliye etmek ve diğer görevlerin gerçekleştirildiği aktarıldı. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri