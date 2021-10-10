ORDU (İHA) - - Nahçıvan'da gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı başarıyla icra edildi NAHÇIVAN - 3'üncü Ordu Komutanlığı ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla 5-8 Ekim 2021 tarihleri arasında Nahçıvan'da gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı başarıyla icra edildi.

Azerbaycan ile Türkiye'nin ortak düzenlediği ve 20 Eylül'de başlayan "Sarsılmaz Kardeşlik 2021" tatbikatı Nahçıvan'da gerçekleştirildi. 3'üncü Ordu Komutanlığı ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla 5-8 Ekim 2021 tarihleri arasında Nahçıvan'da gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı başarıyla icra edildi.