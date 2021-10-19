Nafer Ermiş kimdir? Nafer Ermiş öldü mü, neden öldü? Nafer Ermiş nereli, kaç yaşında vefat etti, kitapları neler? Hayatı ve biyografisi!

Nafer Ermiş'in vefatının ardından vatandaşlar, Nafer Ermiş kimdir? Nafer Ermiş öldü mü, neden öldü? Nafer Ermiş nereli, kaç yaşında vefat etti, kitapları neler? merak ediyor. Peki, Nafer Ermiş'in tüm kitapları nelerdir?

NAFER ERMİŞ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü yazar Nafer Ermiş 18 Ekim Pazartesi 2021 tarihinde rahatsızlandı. Geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.

NAFER ERMİŞ KİMDİR?

Nafer Ermiş 1964 Denizli doğumludur. Küçük yaşlardan itibaren yazarlığa ilgi duyan Nafer Ermiş ilk kez 1984 yılında Edebiyat Dostları'nda şiir yayınladı. Akabinde birçok dergide yazarlık yaptı.

Askerlik görevini yaptıktan sonra 1990 yılında Almanya'ya yerleşti. Burada 10 yıl ikamet etti. Nafer Ermiş kitaplarının yanı sıra çeviri de yapmaktadır. Yaptığı çeviriler ile birçok ödül kazanmıştır. Sosyal medyada Twitter hesabını da aktif kullanan ünlü yazarın 200 bine yakın takipçisi bulunmaktadır. Twitter hesabına "@NaferErmis" adresinden ulaşabilirsiniz.

Nafer Ermiş kitapları:

1995 - Gökyüzüne Ağır Gelen Kuş

2003 - Öteki Aşk

2015 - Hayat Böyle Bir Şey

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