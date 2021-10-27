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Nadir öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Nadir öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Nadir Baykan son yolculuğuna uğurlandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden sınıf öğretmeni Nadir Baykan son yolculuğuna uğurlandı.

Melikgazi ilçesinde bulunan Hacı Osman Güldüoğlu İlkokulu'nda Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan Nadir Baykan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Nadir öğretmenin cenaze namazı öğle namazını müteakip Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından Baykan'ın cenazesi, Asri Mezarlığa defnedildi. Cenaze namazına Baykan'ın meslektaşları, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Nadir öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Nadir öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

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