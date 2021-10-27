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Nadir öğretmen kalbine yenik düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Nadir öğretmen kalbine yenik düştü

Kayseri'de, sınıf öğretmeni Nadir Baykan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de, sınıf öğretmeni Nadir Baykan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Melikgazi ilçesinde bulunan Hacı Osman Güldüoğlu İlkokulu'nda Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan Nadir Bakan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Nadir Bakan'ın ölüm haberi milli eğitim camiasını üzüntüyü boğarken, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun da, taziye mesajı yayımladı.

Durgun mesajında, "İlimiz Melikgazi İlçesi Hacı Osman Güldüoğlu İlkokulu Sınıf Öğretmeni Nadir Bakan vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum" dedi. - KAYSERİ

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