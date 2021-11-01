Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'nin yargılanması sürüyor

Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii'nin yargılandığı davanın ikinci duruşmasının görüldüğü bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Devrik lider Suu Çii, ikinci duruşmada 2020 yılı seçim kampanyası sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını ihlal ettiği yönündeki suçlamalara cevap verdi. Suu Çii'nin bu iddiaları reddettiği aktarıldı.

İsminin açıklanmaması şartıyla konuşan kaynak, devrik liderin duruşmada alınan ifadesinin ardından avukatları ve savcıların çeşitli sorularını yanıtladığı bilgisini paylaştı.

Ülkenin devrik fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii'nin, başkent Nepido'da yapılan duruşmadaki ifadeleri, askeri cuntanın emriyle kamuoyuna açıklanmamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'in üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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