Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'nin mahkeme ifadeleri kamuoyuyla paylaşılmadı

Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii'nin, 1 Şubat'ta askeri darbeyle devrildikten sonra ilk kez dün mahkemede verdiği ifadenin, kamuoyuyla paylaşılmadığı bildirildi.

CNN'de yer alan habere göre, ülkenin devrik fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii'nin, başkent Nepido'da yapılan duruşmadaki ifadeleri, askeri cuntanın emriyle kamuoyuna açıklanmadı.

Myanmar devlet medyası da mahkeme sürecine ilişkin haber yapmazken duruşmaların da gazetecilere ve halka kapalı olduğu aktarıldı.

Suu Çii, suçlu bulunması halinde onlarca yıl hapis cezasına çarptırılmasına neden olabilecek bir dizi suçlamayla karşı karşıya bulunuyor.

Devrik lider 1 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Suu Çii, ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etmek, ulusal afet yönetimi kanununa uymamak ve zimmetine para geçirmek, Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmek ve rüşvet kabul etmekle suçlanıyor.

Yerel medya organı Myanmar Now, Suu Çii'nin "masumiyetini çok iyi savunabildiğini" bildirirken CNN'nin söz konusu açıklamayı doğrulayamadığı ifade edildi.

76 yaşındaki Nobel ödüllü Suu Çii, eylülde hakkındaki suçlamaları reddetmiş, devrik Devlet Başkanı Win Myint de 12 Ekim'de yapılan duruşmada ordunun darbe olmadığı yönündeki ısrarına meydan okumuştu.

Win Myint, üst düzey askeri yetkililerin darbe döneminde sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesini istediğini söylemişti.

Win Myint'in avukatına göre, müvekkili sağlığının iyi olduğunu söyleyerek bu talebi reddetti.

Bu açıklamaların ardından, Suu Çii ve Win Myint'in avukatlarına konuşma yasağı getirildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'in üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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