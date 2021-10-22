Myanmar'da Thadingyut Işık Festivali renkli görüntülere sahne oldu - Haberler
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Myanmar'da Thadingyut Işık Festivali renkli görüntülere sahne oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Myanmar'ın geleneksel ışık festivali Thadingyut kutlamalarında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Myanmar'ın geleneksel ışık festivali Thadingyut kutlamalarında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Myanmar'ın geleneksel ışık festivali Thadingyut, bu yıl ülkede 19-21 Ekim tarihleri arasında kutlandı. Festival, Myanmar takvimine göre yılın yedinci ayına denk geliyor ve yağmur mevsiminin sonuna işaret ediyor. Myanmar halkı dini olarak kutladıkları bu özel günlerde mumlar yakıyor, evlerine renkli ampuller ve kağıt fenerler asıyor. Renkli görüntülere ev sahipliği yapan festivalde Budist tapınakları, özellikle festivalin ortasına denk gelen Thadingyut'un dolunay gününde dini ziyaretçilerle dolup taşıyor.

(İHA)

Myanmar'da Thadingyut Işık Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Myanmar'da Thadingyut Işık Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Myanmar'da Thadingyut Işık Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Myanmar'da Thadingyut Işık Festivali renkli görüntülere sahne oldu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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