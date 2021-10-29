Myanmar'da devrik lider Suu Çii'ye yakınlığıyla bilinen siyasetçi 20 yıl hapisle cezalandırıldı

Myanmar'da devrik lider Aung San Suu Çii'ye yakınlığıyla bilinen Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisinin üst düzey yöneticilerinden Win Htein, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

NLD'nin önde gelen isimlerinden Kyaw Thiha, 79 yaşındaki milletvekili Htein hakkındaki mahkeme kararını duyurdu.

Thiha, Suu Çii'nin sağ kolu olarak bilinen ve bundan önce de uzun süre siyasi tutukluluk yaşayan Htein'e başkent Nepido'daki özel yetkili bir mahkemede "ihanet" suçundan 20 yıl hapis cezası verildiğini belirtti.

Söz konusu 20 yıllık hapis cezası Myanmar'da askeri yönetimin darbe karşıtları ve eski siyasi figürlere yönelik en ağır ceza olarak kayıtlara geçti.

Htein, gayrimeşru darbeye karşı halkı protestoya davet etmesinin ardından 4 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'in üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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