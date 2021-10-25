Myanmar'da askeri yönetim yanlısı küçük mitingler düzenlendi

ORDU (AA) - Myanmar'da askeri yönetimin ASEAN Zirvesi'ne davet edilmemesinin ardından darbeyle yönetimi ele geçiren askeri hükümeti destekleyen küçük çaplı mitinglerin düzenlendiği bildirildi.

Myanmar ordusunun şubat ayında yönetimi ele geçirmesine karşı eylemler devam ederken, ülkenin bazı şehir ve kasabalarında askeri yönetim lehine nadiren görülen küçük ölçekli mitingler düzenlendi.

En az 9 noktada yaklaşık 200 kişinin katıldığı destek mitinglerine bazı Budist rahiplerin de destek verdiği aktarıldı.

Sosyal medyada bazı göstericilerin, Myanmar'ın askeri lideri General Min Aung Hlaing'in fotoğraflarını tuttuğu ve "Ordu ve halk bir arada" sloganları attığı görüldü.

Askeri yönetime destek mitinglerinde herhangi şiddet olayının yaşanmadığı bildirildi.

Myanmar'da askeri yönetim, ASEAN Zirvesi'ne davet edilmemişti

ASEAN, 16 Ekim'de, Myanmar'ın askeri lideri General Min Aung Hlaing'in örgütün bu yılki zirvesine katılmasına izin vermeyeceğini, yerine siyasi olmayan bir temsilcinin davet edileceğini duyurmuştu.

Myanmar'daki askeri yönetimin, ülkedeki diyalog ve gerilimi azaltma vaatlerini yerine getirmemesi ve siyasi krizin çözümü için atanan ASEAN Özel Elçisi Erywan Yusuf'un devrik lider Aung San Suu Çii ve diğer tutuklu isimlerle görüşmesini yasaklaması, kararın gerekçeleri arasında gösterilmişti.

Myanmar'daki askeri yönetim kararın hayal kırıklığı ile karşılandığını dile getirmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar binin üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.