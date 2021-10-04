Müzik ve Halk Oyunları Kursları Başlıyor

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa'da toplumun kültür düzeyini yükseltmek, kişilerin gelişimlerini artırmak, bilgi, beceri kazandırmak, üst öğretime hazırlamak, kültürel değerleri korumak ve yaygınlaştırmak amacıyla ŞURKAV tarafından 2021- 2022 eğitim ve öğretim yılı içerisinde kültürel dallarda kurslar açılacak.

Ücretsiz olarak verilecek olan Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Halk Oyunları kurslarına müracaatlar 04 -22 Ekim 2021 tarihleri arasında Yusufpaşa Mh. 886 Sk No: 27 Eyyübiye - Şanlıurfa adresindeki ŞURKAV İdare merkezinde yapılacak.

Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde 1990 yılında kurulan Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV), gerçekleştirdiği hizmetlerde ihtiyaç ve beklentiye cevap vermeye, bir o kadar da farklı olmaya özen gösteriyor. Bilimden sanata, kültürden, folklora geniş bir yelpazeye yaydığı faaliyetlerinde her yıl daha güzelini başarmayı ilke ediniyor.

Kültür alanında maddi manevi değerlere sahip çıkan ŞURKAV, eğitim alanında da "Her şey insan içindir" ilkesinden hareketle etkinlikler, yarışmalar, eğitim çalışmaları, yayın çalışmaları, restorasyon gibi pek çok faaliyet gerçekleştiriyor.

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