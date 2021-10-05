MUTLU ÇOCUKLAR MUTLU YOZGAT Dünya Çocuk Günü ve Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü dolayısıyla belediyemiz tarafından, öğrencilerle birlikte geçici hayvan barınağımızda etkinlik düzenlendi. Her fırsatta, çocuklara öncelik veren projeler geliştiren belediyemiz Dünya Çocuk Günü'nde de çocuklarımızı unutmadı. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak için yapılan organizasyonda, öğrenciler sokak hayvanları ile yakından ilgilendi. Öğretmenlerin gözetiminde barınağa gelen öğrencilere Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bağlı yetkililer tarafından bakımı yapılan hayvanlar hakkında bilgiler verildi. Çocukların hayvanlar hakkında sordukları soruları yanıtlayan veteriner hekimlerimiz, hayvan bakımı hakkında da öğretici açıklamalarda bulundu. Hayvanların bulunduğu bölüme giren çocuklar, barınak görevlilerimizin nezaretinde hayvanları besledi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcımız Murat Tanışman, "Çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde önemli rol oynayan hayvan sevgisinin küçük yaşlardan itibaren aşılanması gerekiyor. Çocuklarımızın çıkar gözetmeden bir hayvanla sevgi bağı oluşturması, sorumluluk alması anne ve babalara da önemli kolaylıklar sağlıyor. Bu vesileyle Dünya Hayvan Hakları Günü ve Dünya çocuk günü için böyle bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımızı barınaktaki hayvanlarımızla buluşturduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Yapılan etkinliğin ardından, öğrencilerimize maske ve kolonya ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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