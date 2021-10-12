Mutlu Beslen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetiminden Vali Karadeniz'e Ziyaret

Mutlu Beslen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Özlem Şivecan, Başkan Yardımcısı Sema Sarıhan ve Kurucu Ortak Çölyak Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan, Vali Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulundu.

Çölyaklı çocukların glutensiz hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla Mayıs 2021 de faaliyete geçen Mutlu Beslen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Özlem Şivecan, Çölyak hastalarının özellikle de çocukların kaliteli ve ekonomik glutensiz ürünlere ulaşabilmeleri amacıyla kurulan kooperatifin çalışmaları hakkında Vali Karadeniz'e bilgi verdi.

Glutensiz beslenme ihtiyaçları olan bireyler ve çocukların yaşamlarına dokunacak çalışmalara destek vermekten mutluluk duyacaklarını ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, Başkan Özlem Şivecan ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar diledi.

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