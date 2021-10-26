EDİRNE (AA) - CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu kısa çalışma ödeneğinden yararlananların eksik kalan sigorta primlerinin Hazine tarafından karşılanması için kanun teklifi verdi.

Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanan çalışanların sosyal güvenlik primlerinin eksik yattığını bu nedenle emeklilik için prim gün sayısını dolduramadıklarını ve mağdur olduklarını ileri sürdü.

Sosyal devlet olma niteliği gereği kısa çalışma ödeneğinden yararlananların sosyal güvenlik primlerini ödenmesinin gerekliliğini vurgulayan Gaytancıoğlu, "Ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi için kısa çalışma priminden yararlanan yurttaşlarımızın bu sürelerdeki sosyal güvenlik primleri hazinece ödenmesi gerekir. Getirilen teklifle kısa çalışma ödeneğinden yararlanan yurttaşlarımızın bu sürelerdeki sosyal güvenlik primlerinin hazinece karşılanması sağlanmaktadır. Böylelikle emeklilik için prim gün sayısını bekleyen yurttaşlarımızın mağduriyetleri giderilmektedir" ifadelerine yer verdi.

-Şehir Gönüllüleri Vakfına üyelikler devam ediyor

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve teşkilatın yönetim kademesindeki kadınlar Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfına üye oldu.

AK Parti'den yapılan açıklamada, İba ve beraberindeki kadınlar Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Onursal Başkanı Dr. Ayten Canalp ve Vakıf Müdürü Hicran Bali'ye ziyarette bulundu.

İba, Canalp ve Bali'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başarı dileyen İba ve teşkilatın yönetim kademesindeki tüm kadınlar üyelik formunu doldurarak vakfın gönüllüsü oldu.

-Rektör Tabakoğlu'na ziyaret

Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şeref Uz ve kadın girişimciler Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şeref Uz, Emeğimiz Kazanıyor Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Fatma Akay, Başkan Yardımcısı Arzu Yılmaz ve Muhasip Burcu Kaçar yaptıkları çalışmaları Tabakoğlu'na anlattı.

Tabakoğlu, kadın girişimcilerin desteklenmesi konusunda Trakya Üniversitesi olarak hassasiyet gösterdiklerini belirtti.

Kadınların giriştikleri her alanda büyük başarılar elde ettiğini aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Oluşturdukları kooperatif ile yaptıkları üretimler hem Edirne hem de bölgemiz açısında oldukça değerli. Bu çalışmalar aynı zamanda birçok kadına cesaret vermesi ve rehberlik etmesi açısından çok önemli. Kadınlarımızın ekonomiye katılım oranın artırılması gerektiğini düşünüyorum. Kadın girişimci sayısının artması hem ekonomiye hem de istihdama doğrudan katkı sağlamaktadır. Kadınlarımızın istihdamını artıracak her çalışmayı önemsiyor ve destekliyoruz. Bu anlamda Trakya Üniversitesi olarak kadın girişimcilerimizin yanında olmaya ve onlara çok yönlü destek sunmaya devam edeceğiz."

-Mutfak Akademisi kuruluyor

Edirne Belediyesi bünyesinde Mutfak Akademisi kurulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akademi yemek tutkunlarına ve profesyonel olarak mutfağa ilk adımını atmak isteyenlere kurslar verecek.

Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılacak Türk Mutfağı Kursu'na katılarak, aşçı yardımcısı sertifikası sahibi olabilecek.

Hafta içi her gün 09.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek ve yaklaşık 2,5 ay sürecek eğitimlere katılmak isteyenler Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne (Maarif Caddesi Kaleiçi No: 33 İkizevler) başvuru yapabilecek.