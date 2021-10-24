MÜŞTERİNİN ÇARPTIĞI YANGIN TÜPÜNDEKİ KÖPÜK, MARKETİ BEYAZA BÜRÜDÜ - Haberler
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MÜŞTERİNİN ÇARPTIĞI YANGIN TÜPÜNDEKİ KÖPÜK, MARKETİ BEYAZA BÜRÜDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da bir marketteki müşterinin çarpmasıyla yere düşen yangın tüpünün emniyet kemeri açıldı.

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da bir marketteki müşterinin çarpmasıyla yere düşen yangın tüpünün emniyet kemeri açıldı. Bir anda yerde dönmeye başlayan tüpteki köpük etrafa saçıldı.

Olay, dün Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'ndeki bir zincir markette meydana geldi. Alışveriş yapan müşteri, raflara baktığı sırada duvarda asılı olan yangın tüpüne çarptı. Yere düşen yangın tüpünün emniyet kilidi açıldı. Bir anda yerde dönmeye başlayan tüpteki köpükler de marketin içine yayıldı. O anlar, marketin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde müşterinin fark etmeden tüpü düşürdüğü anlar yer aldı, olaya müdahale etmemesi ise dikkat çekti.

MÜŞTERİNİN ÇARPTIĞI YANGIN TÜPÜNDEKİ KÖPÜK, MARKETİ BEYAZA BÜRÜDÜ

MÜŞTERİNİN ÇARPTIĞI YANGIN TÜPÜNDEKİ KÖPÜK, MARKETİ BEYAZA BÜRÜDÜ

MÜŞTERİNİN ÇARPTIĞI YANGIN TÜPÜNDEKİ KÖPÜK, MARKETİ BEYAZA BÜRÜDÜ

MÜŞTERİNİN ÇARPTIĞI YANGIN TÜPÜNDEKİ KÖPÜK, MARKETİ BEYAZA BÜRÜDÜ

MÜŞTERİNİN ÇARPTIĞI YANGIN TÜPÜNDEKİ KÖPÜK, MARKETİ BEYAZA BÜRÜDÜ

MÜŞTERİNİN ÇARPTIĞI YANGIN TÜPÜNDEKİ KÖPÜK, MARKETİ BEYAZA BÜRÜDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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