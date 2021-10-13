Müşteri ile kargocu arasındaki kavga kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Müşteri ile kargocu arasındaki kavga kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYRAMPAŞA'da kargosunun geç geldiğini iddia eden müşteri ile kargo şirketi çalışanı arasında yaşanan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - BAYRAMPAŞA'da kargosunun geç geldiğini iddia eden müşteri ile kargo şirketi çalışanı arasında yaşanan Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre kargo firması çalışanı, otogardaki kargoları dağıtırken müşterilerin biriyle 'Geç geldi' tartışması yaşadı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Müşteri ile kargocu arasındaki kavga kamerada

Müşteri ile kargocu arasındaki kavga kamerada

Müşteri ile kargocu arasındaki kavga kamerada

Müşteri ile kargocu arasındaki kavga kamerada
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mustafa Keser Nihal Yalçın
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Müşteri ile kargocu arasındaki kavga kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 10:17:40. #1.13#