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Müstakil ev alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Müstakil ev alevlere teslim oldu

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

SARAYKÖY, DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangından ev küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Sarayköy ilçesine bağlı Tosunlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; tek katlı müstakil evden henüz belirlenemeyen nedenden dolayı bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar yerini alevlere bırakırken çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirim. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri geceyi aydınlatan alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Bir süre sonra soğutma çalışmaları tamamlanırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olay ile ilgili çalışma başlatıldı. - DENİZLİ

Müstakil ev alevlere teslim oldu

Müstakil ev alevlere teslim oldu

Müstakil ev alevlere teslim oldu

Müstakil ev alevlere teslim oldu

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