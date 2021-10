Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu'nda Öğrencilere Hoş geldin Etkinliği

BURSA (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte üniversite öğrenimlerine başlayan öğrencilerine yönelik 'Üniversitene Hoş geldin Etkinliği" düzenledi.

Üniversitene Hoş geldin Etkinliği Bursa Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksek Okulu ve Mustafakemalpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinasyonu ile düzenlendi. Etkinlik öğrencilerin ve üniversite öğretim elemanlarının da yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Törende konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öz, Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulunun Bursa'da MYO bazında ilk bağımsız müdürlük olduğunu, eğitimlerinde yenilikçiliği ve uygulamalı eğitimi esas aldıklarını, okulun 522 kayıtlı öğrencisi bulunduğunu, 15 öğretim elemanı ve 19 idari personel ile hizmet verdiğini ifade etti. Meslek Yüksekokulu Müdürü Öz, 2021-2022 akademik yılının başlamasıyla yeni bir ders yılının da hayata geçtiğini belirterek, yüz yüze eğitimin başlamasından dolayı yaşadığı sevinci öğrencilerle paylaştı. Yapılan bu etkinliğin kariyer planlama dersi kapsamında yapıldığını da sözlerine ekleyen Mehmet ÖZ, yüksekokul tarihinde ilk defa yapılan bu etkinliğe katkılarından dolayı Mustafakemalpaşa Belediyesine ve katılımlarından ötürü Belediye Başkanı Mehmet Kanar'a teşekkür etti.

Etkinlikte konuşan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Her konuda sizden öneriler bekliyoruz. Hatta bu anlamda aranızda bir proje ekibi oluşturup bize fikir ve önerilerinizi sunabilirsiniz. Bu kent hepimizin arkadaşlar. Sizlerden istediğimiz yaşadığınız kentin sorunlarını bilmeniz, bizimle paylaşmanız. Hep birlikte çözümler üreteceğiz. Mustafakemalpaşa'yı iyi tanıyın ki gittiğiniz her yerde kentimizi anlatın. Öğrenim hayatınızı Mustafakemalpaşa'da geçirmekten çok büyük keyif alacağınızı, eğitim ve öğrenim hayatınızdan güzel anılarla iş hayatlarınıza atılmanızı temenni ediyorum. İhtiyacınız olduğunda Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak bizler yanınızda olacağız. Her birinize başarılar diliyorum" dedi. Mustafakemalpaşa MYO ve Mustafakemalpaşa Belediyesi iş birliğiyle yürütülen tıbbi ve aromatik bitkiler projesine de değinen Başkan Kanar, projenin örnek olduğunu ve dünya çapında değer görecek bir proje olduğunu sözlerine ekledi. Başkan Kanar, söz alan öğrencilerin sorularına içtenlikli yanıtlar vererek, öğrencilerin ilçede yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik hareket edeceğini ifade etti.

Samimi bir ortamda geçen programın ardından üniversiteli gençlere pilav, ayran ve hakiki Kemalpaşa tatlısı ikram edilirken Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öz ve Başkan Kanar da gençlerle birlikte sıraya girdi. Üniversite öğretim elemanları, idari personelleri ve Başkan Mehmet Kanar, etkinliğin sonunda gençlerle fotoğraf çektirdiler.

