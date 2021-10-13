Mustafa Tatcı, Balaban Tekkesinde Yunus Emre'yi anlattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mustafa Tatcı, Balaban Tekkesinde Yunus Emre'yi anlattı

AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel
Mustafa Tatcı, Balaban Tekkesinde Yunus Emre'yi anlattı

Araştırmacı ve yazar Mustafa Tatcı, "Yunus Düştü Yolumuza" başlıklı seminerde Yunus Emre'yi anlattı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Araştırmacı ve yazar Mustafa Tatcı, "Yunus Düştü Yolumuza" başlıklı seminerde Yunus Emre'yi anlattı.

Üsküdar Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Balaban Tekkesi ve Kültür Evi'nde Yunus'un divanından şiirler de okunarak gerçekleştirilen etkinliğe Yunus aşıkları ilgi gösterdi.

Yunus Emre üzerine uzun yıllardır araştırmalar yapan Tatcı, konuşmasında, vefatının 700. yılı dolayısıyla 2021'in "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edildiğini, sene boyunca çeşitli etkinliklerle Yunus'un anılmaya çalışıldığını söyledi.

Her yıl çeşitli programlarda Yunus'u ve onun izinden gidenleri anlatmaya çalıştığını dile getiren Tatcı, eserlerinde de yazdığı bilgileri katılımcılarla paylaşıp bunlara yeni ilhamlar ve düşünceler de ekleyerek faydalı olmaya çalıştığını kaydetti.

"Yunus gibi büyüklerimiz titiz bir şekilde değerlendirilmeli"

Mustafa Tatcı, "Yüzeysel okumalar, yüzeysel konuşmalar, bu zat-ı muhteremlerin anlaşılmasını kolaylaştırmaz, zorlaştırır. Slogan haline gelir, o zaman da bir faydasını göremeyiz. Onlardan sakınmak, kaçınmak lazım. Hazreti Yunus gibi büyüklerimiz daima titiz bir şekilde değerlendirilmeli." ifadelerini kullandı.

Yunus'un divanından ve şiirlerinden örnekler okuyan Tatcı, "Yunus nasıl şiir söyledi? Yani tabii ki divanında ipuçları var. Ben nasıl söylediğini biliyorum ve bunu dolaylı olarak 'şöyle söyledi' diyerek size anlatıyorum." dedi.

Mevlana Celaleddin-i Rumi, Aziz Mahmud Hüdayi ve Nasuh Efendi'nin de aralarında bulunduğu tasavvuf ehlinin zikrin kuvvetini sadece şiire değil farklı alanlara da yansıttığını anlatan Tatcı, Yunus Emre'nin de menkıbelerde basit gibi görünen şeylerin arkasına farklı anlamlar gizlediğini ifade etti.

Tatcı, "Modern zamanlar" ifadesinin anlamsız olduğuna işaret ederek, "Modern zamanlar yok, Allah'ın her zamanı modern. Zamanın sahibi kendi olduğuna göre her zaman modern. Bu uydurma şeylere inanmayın. Bu zamanda da gelecek zamanda da İslam bünyesinde Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği Resulullah Efendimizin özeti olan ehlullah vardır. Allah hepimize nasip etsin. Bu devirde böyle bir şey var mı? Her devirde olacaktır." şeklinde konuştu.

Mustafa Tatcı, Balaban Tekkesinde Yunus Emre'yi anlattı

Mustafa Tatcı, Balaban Tekkesinde Yunus Emre'yi anlattı

Mustafa Tatcı, Balaban Tekkesinde Yunus Emre'yi anlattı

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan yoğun ilgi! Aracını iki kez durdurup sohbet ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan yoğun ilgi! Aracını iki kez durdurup sohbet ettiler
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Fuat Oktay Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı
Spor Caner Erkin Serdar Aziz Hamit Altıntop Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mustafa Tatcı, Balaban Tekkesinde Yunus Emre'yi anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 23:25:01. #1.12#