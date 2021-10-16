Mustafa Cengiz ve yönetimi mali olarak ibra edildi, idari olarak edilmedi - Haberler
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Mustafa Cengiz ve yönetimi mali olarak ibra edildi, idari olarak edilmedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mustafa Cengiz ve yönetimi mali olarak ibra edildi, idari olarak edilmedi

Pandemi nedeniyle ertelenen Galatasaray Spor Kulübü 2019 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

Pandemi nedeniyle ertelenen Galatasaray Spor Kulübü 2019 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Toplantı Korona virüs salgını önlemleri nedeniyle sadece kulüp üyelerin katılımıyla yapılırken, basın mensupları veya misafirler alınmadı. Genel kurula toplam 870 üyenin giriş yaptı.

Konuşmaların ardından 2019 yılı için Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetlerinin mali ve idari yönden ibrasının oylamasına geçildi. Oylama alınan kararla kapalı olarak gerçekleştirildi. Salonda 4 masada toplam 8 sandık kuruldu ve toplantıya gelen üyeler oylarını bu sandıklara attı. Toplam 636 oy kullanıldı.

Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden olarak ibra edilmedi. Sandıklardan mali olarak 306 ibrasızlık, 310 ibra ve 20 çekimser oy çıktı. İdari olarak ise 384 ibrasızlık, 247 ibra, 4 çekimser ve 1 iptal oy çıktı.

Sonuçlar ardından kürsüye çıkan Okan Böke, "İdari açıdan başaramadık. Mali açıdan ibra olduk. 2019 yılında nasıl çalıştıysak 2020'de de aynı şekilde çalışmıştık. Verdiğiniz karardan dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaptığımız çalışmalarda dikkate alacağız" diye konuştu.

Abdurrahim Albayrak ise, "Hepinize teşekkür ediyorum. Mali yönden ibra ettiniz. Yönetim olarak hatalarımızı gördünüz ibra etmediniz. Saygı ile cevap veriyorum. Başka Galatasaray yoktur. İşte hepimizin gönül verdiği sarı-kırmızı renkler. İnanıyorum ki mali yönden ibranız bütün Galatasaraylıları mutlu etmiştir" şeklinde konuştu.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Mustafa Cengiz ve yönetimi mali olarak ibra edildi, idari olarak edilmedi

Mustafa Cengiz ve yönetimi mali olarak ibra edildi, idari olarak edilmedi

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