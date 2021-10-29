Müsilajdan temizlenen İzmit Körfezi'ne yunuslar daha çok gelmeye başladı - Haberler
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Müsilajdan temizlenen İzmit Körfezi'ne yunuslar daha çok gelmeye başladı

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
Müsilajdan temizlenen İzmit Körfezi'ne yunuslar daha çok gelmeye başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince başlatılan çevre projeleriyle müsilajdan arındırılan İzmit Körfezi'ne yunuslar gelmeye başladı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince başlatılan çevre projeleriyle müsilajdan arındırılan İzmit Körfezi'ne yunuslar gelmeye başladı.

Büyük oranda temizlenen ve flamingoların da uğrak yeri haline gelen İzmit Körfezi'nde sabah saatlerinde yunus görüldü.

Yaklaşık 1 dakika yüzeyde kalan yunus, daha sonra gözden kayboldu.

Büyükşehir Belediyesinin deniz suyunun kalitesini yükseltmek ve deniz canlıları popülasyonunu artırmak amacıyla hayata geçirdiği projelerle İzmit Körfezi büyük oranda temizlendi.

AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri
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