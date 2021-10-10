Müsilajdan temizlenen İzmit Körfezi'ne yunuslar daha çok gelmeye başladı - Haberler
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Müsilajdan temizlenen İzmit Körfezi'ne yunuslar daha çok gelmeye başladı

AA - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince başlatılan çevre projeleriyle müsilajdan arındırılan İzmit Körfezi'ne giren yunuslar, kendilerini izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince başlatılan çevre projeleriyle müsilajdan arındırılan İzmit Körfezi'ne giren yunuslar, kendilerini izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

İzmit Körfezi'nde görülen yunuslar, kıvrak hareketleri ve su yüzeyinde hızlı yüzmeleriyle vatandaşları kendilerine hayran bıraktı.

Yunusların su üstünde yaptıkları Oyunlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Büyükşehir Belediyesinin deniz suyunun kalitesini yükseltmek ve deniz canlıları popülasyonunu artırmak amacıyla hayata geçirdiği projeler sayesinde İzmit Körfezi büyük oranda temizlendi.

Körfezde müsilajla mücadelede önemli çalışmalar gerçekleştiren belediye, sosyal medya hesaplarından bu anı, "Müsilaj sonrası İzmit Körfezi, Sevdamız Kocaeli." ifadesiyle paylaştı.

Müsilajdan temizlenen İzmit Körfezi'ne yunuslar daha çok gelmeye başladı

Müsilajdan temizlenen İzmit Körfezi'ne yunuslar daha çok gelmeye başladı

Müsilajdan temizlenen İzmit Körfezi'ne yunuslar daha çok gelmeye başladı

Müsilajdan temizlenen İzmit Körfezi'ne yunuslar daha çok gelmeye başladı
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Müsilajdan temizlenen İzmit Körfezi'ne yunuslar daha çok gelmeye başladı - Haberler
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