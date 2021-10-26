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MÜSİAD Muğla üyeleri kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
MÜSİAD Muğla üyeleri kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesince, kahvaltı etkinliği düzenlendi.

MUĞLA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesince, kahvaltı etkinliği düzenlendi.

MÜSİAD üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte MÜSİAD Muğla Başkanı Kazım Demir, 2021'de yapılan çalışmalar ve 2022 yılında hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verdi.

Ağırlıklı olarak nitelikli istihdam ve üniversiteye öğrencilerine yönelik projelerin görüşüldüğü programda konuşan Demir, "Üyelerimiz ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, üye işletmelerimizde çalıştırılmak üzere nitelikli personel bulmakta zorluk çekildiğini görüyoruz. MÜSİAD Muğla olarak bu konuda ne gibi çalışmalar yapabileceğimizi, ayrıca üniversite öğrencilerimizin hayal güçlerini buluşturacağımız bir proje yarışması düzenlenmesinin ilimize ve iş hayatına ne gibi katkılarının olabileceğini görüştük." dedi.

Program sonrası Demir, yeni üyelerin üyelik kitlerini verdi.

MÜSİAD Muğla üyeleri kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi

MÜSİAD Muğla üyeleri kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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