Musa Eroğlu, 55 yıllık eşini son yolculuğuna uğurladı - Haberler
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Musa Eroğlu, 55 yıllık eşini son yolculuğuna uğurladı

Demirören Haber Ajansı / Murat Sözeri - Haberler | Güncel
Musa Eroğlu, 55 yıllık eşini son yolculuğuna uğurladı

TÜRK halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu (72), memleketi Mersin'de düzenlenen törenle toprağa verildi.

İSTANBUL (DHA) - TÜRK halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu (72), memleketi Mersin'de düzenlenen törenle toprağa verildi.

Musa Eroğlu'nun 55 yıllık hayat arkadaşı Fatma Eroğlu, hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede dün yaşamını yitirdi. Eroğlu'nun cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Mut ilçesindeki Yazalanı Mahallesi'ndeki cemevine getirildi. Törene, Musa Eroğlu, çocukları, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünal, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, siyasi partilerin ilçe başkanları, yakınları, sevenleri ve vatandaşların yanı sıra aralarında, Türk halk müziği sanatçısı Erdal Erzincanlı'nın da bulunduğu sanatçı dostları katıldı. Mersin Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz'un yaptığı duanın ardından Erdal Erzincanlı ve diğer sanatçılar şiir ve deyişler okudu. Fatma Eroğlu'nun cenazesi, törenin ardından Yazalanı Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da telefonla Musa Eroğlu'na başsağlığı diledi.


Musa Eroğlu, 55 yıllık eşini son yolculuğuna uğurladı

Musa Eroğlu, 55 yıllık eşini son yolculuğuna uğurladı

Musa Eroğlu, 55 yıllık eşini son yolculuğuna uğurladı

Musa Eroğlu, 55 yıllık eşini son yolculuğuna uğurladı

Musa Eroğlu, 55 yıllık eşini son yolculuğuna uğurladı

Musa Eroğlu, 55 yıllık eşini son yolculuğuna uğurladı

Demirören Haber Ajansı / Murat Sözeri - Son Dakika Haberleri
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