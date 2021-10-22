Vali Gündüzöz, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı

MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, polis uygulama noktasını ziyaret ederek sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 2021-2023 Kara Yolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında "trafik kazaların önlenmesi ve can ve mal kaybının en aza indirilmesi" amacıyla yol uygulaması yapıldı.

Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki uygulama noktasını ziyaret eden Gündüzöz, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı, broşür dağıttı.

Durdurulan araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler veren Gündüzöz, farkındalık oluşturmak için trafik uygulaması yaptıklarını söyledi.

Trafik güvenliğinin önemli olduğunu ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Emniyetin hazırladığı el broşürlerini sürücülere verdik. Araçtaki çocuklarımıza hediyeler dağıttık. Trafikte boş yere canlar veriyoruz, maddi hasarlı kazalarda da ekonomik kayıplara uğruyoruz. Bu nedenle çeşitli hususları tekrar vatandaşlarımıza hatırlattık. Emniyet kemeri hayat kurtaran bir unsur ve vatandaşlarımızın buna riayet ettiklerini görüyoruz. Ama diğer hususlar da önemli, arabalarının bakımlarını yapmaları, trafik kurallarına uymaları, yaya önceliğine önem vermeleri ve acele etmeden kurallara uyarak seyrüsefer içerisinde olmaları."

"Tarımsal bir il olduğumuz için pancar alımının ve zirai aletlerin caddelere çıktığı önemli bir zaman periyodundayız." diyen Gündüzöz, "Çiftçilerimiz şeker pancarını teslim etmek için traktörlerle yollara çıkıyorlar. Traktörlerin yolda tehdit oluşturmaması için belli kurallara uyulması gerekiyor. Özellikle römorkların arka tarafında reflektörlerin yer alması gerekiyor ve araçta ışık düzeninin tam olması lazım. Bu hususta çiftçilerimizin daha dikkatli olmalarını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Gündüzöz, daha sonra Muş Bölge Trafik Müdürlüğü bahçesinde yeni alınan zırhlı personel taşıyıcı, olay yeri inceleme aracı, 4 mobil plaka tanıma sistemli aracı inceledi.