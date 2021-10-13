MUŞ'UN YEŞİLİ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ - Haberler
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MUŞ'UN YEŞİLİ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Habermetre - Haberler | Toplum
MUŞ'UN YEŞİLİ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

? MUŞ'UN YEŞİLİ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ? BAŞKAN ASYA'YA, YILIN ÇEVRE YEŞİLLENDİRME ÖDÜLÜGörev süresi içerisinde hayata geçirdiği projelerle Muş'un yeşil alan kapasitesini 43 bin metrekareden 450 bin metrekareye çıkaran Belediye Başkanı Feyat Asya Yılın Çevre Yeşillendirme Ödülüne layık görüldü.

MUŞ (Habermetre) - ? MUŞ'UN YEŞİLİ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

? BAŞKAN ASYA'YA, YILIN ÇEVRE YEŞİLLENDİRME ÖDÜLÜ

Görev süresi içerisinde hayata geçirdiği projelerle Muş'un yeşil alan kapasitesini 43 bin metrekareden 450 bin metrekareye çıkaran Belediye Başkanı Feyat Asya Yılın Çevre Yeşillendirme Ödülüne layık görüldü.

İş, sanat ve siyaset dünyasının bir araya geleceği ve 13 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Kristal Elmas Ödül Töreni'nde Başkan Asya, yılın çevre yeşillendirme ödülünü alacak.

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