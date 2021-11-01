Muş'ta yürümekte güçlük çeken çocuğa protez ayakkabı desteği

KORKUT, MUŞ (AA) - Muş'un Korkut ilçesinde engeli nedeniyle yürümekte güçlük çeken Muhammed Gül, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Hayırda Buluşanlar Topluluğu üyelerinin topladığı yardımlarla yaptırılan protez ayakkabı sayesinde kimseden destek almadan yürüyebilecek.

Kentte ihtiyaç sahiplerine yönelik faaliyet yürüten topluluk üyeleri, Yünören köyünde yaşayan ilkokul 2. sınıf öğrencisi Gül için aralarında yardım topladı.

Bu sayede yaptırdıkları protez ayakkabıyı Gül'ün evine götürerek teslim gönüllüler, engelli çocuğun kimseden destek almadan yürümesini sağladı.

MŞÜ Öğretim Görevlisi Hatip Erdoğmuş, gazetecilere, söz konusu topluluğun öğrenci ve köylerdeki ihtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla kurulduğunu söyledi.

Yardımları öğrenci ve hayırseverlerin katkısıyla yaptıklarını belirten Erdoğmuş, şunları aktardı:

"Öğrencilerimiz kendi harçlıklarından artırarak bu tür yardımlara katkı sağlıyor. Topluluk olarak daha önce Muhammed'in bilgisini almıştık. Ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için Muhammed'e protez ayakkabı alamadıklarını öğrendik ve gençlerimize duyurduk. Bunun üzerine kendi aralarında topladıkları para ile Muhammed için kısa sürede yaptırdığımız protez ayakkabısını teslim ettik. Hemen yürümeye başladı. Çok mutlu olduk. Bundan sonra kimseden destek almadan tek başına okuluna gidebilecek."

Gülnaz Gül ise oğlunun iki ayağının doğuştan çarpık olduğu için yürümekte güçlük çektiğini ifade ederek, "Muhammet daha önce ameliyat oldu ve ayakları uzun süre alçıda kaldığı için okula gidemedi. Ayakları alçıdan çıkarıldıktan sonra bizim desteğimizle okula gidip, geliyordu. Hayırseverler aldıkları protes ayakkabıyı giydirdi ve Muhammed desteğimiz olmadan hemen yürümeye başladı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

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