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Muş'ta 6 kg eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muş'ta 6 kg eroin ele geçirildi -Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama Muş'ta jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kilogram eroin ele geçirilirken, 3 kişinin de tutuklandığı bildirildi.

MUŞ (İHA) - Muş'ta 6 kg eroin ele geçirildi

-Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

MUŞ - Muş'ta jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kilogram eroin ele geçirilirken, 3 kişinin de tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 26 Ekim'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlediği ifade edildi. Operasyonda, 6 kilogram eroin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlara kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.

Muş'ta 6 kg eroin ele geçirildi

Muş'ta 6 kg eroin ele geçirildi

Muş'ta 6 kg eroin ele geçirildi

Muş'ta 6 kg eroin ele geçirildi

Muş'ta 6 kg eroin ele geçirildi

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