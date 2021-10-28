MUŞ (İHA) - Muş'ta 6 kg eroin ele geçirildi

-Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

MUŞ - Muş'ta jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kilogram eroin ele geçirilirken, 3 kişinin de tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 26 Ekim'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlediği ifade edildi. Operasyonda, 6 kilogram eroin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlara kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.