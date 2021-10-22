Muş'ta Türk Kızılayı, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtacak

BİNGÖL (AA) - Muş'ta yapımı tamamlanan Türk Kızılay Gıyasettin Bingöl Aşevi'nde ihtiyaç sahipleri için sıcak yemek hazırlanacak.

Türk Kızılayı tarafından tahsis edilen ve hayırsever Gıyasettin Bingöl tarafından 4 bin metrekarelik arazide yaptırılan, 880 metrekare kapalı alanıyla 5 bin kişi kapasiteli aşevinde ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtılacak.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ile aşevinde incelemelerde bulunan Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, gazetecilere, modern ve hijyenik ortama sahip aşevinde günlük 5 bin ihtiyaç sahibine sıcak yemek çıkarılacağı söyledi.

Bölgede yaşanabilecek deprem ve benzeri afet durumlarında da hizmet verecek aşevinin resmi açılışını kısa sürede yapacaklarını bildiren Koç, şöyle konuştu:

"Bir deneme yemeği yaptık. 5 bin kapasiteli aşevimiz her gün düzenli hizmet verecek. İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracağız. Bunu sadece aşevi olarak görmememiz lazım. Muş bir deprem şehri, bölgesel afet riskleri ve sıkıntıları çok fazladır. İhtiyaç duyulduğunda 5 bin kapasiteyi artırma ve düşürme şansına sahibiz. Aşevine yakın ihtiyaç sahipleri gelip kendi yemeğini alacak. Uzak noktadakilerine ise biz ulaştıracağız. Bu işleri paydaş kurumlarımızla yürüteceğiz."

Aşevinin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Asya ise Türk Kızılayı'nın Muş'ta aşevi kurmasının sevincini yaşadıklarını ifade etti.