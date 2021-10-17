MUŞ'TA TÜRK KIZILAY GÖREVLİLERİ, YETİŞTİRDİKLERİ FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURDU - Haberler
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MUŞ'TA TÜRK KIZILAY GÖREVLİLERİ, YETİŞTİRDİKLERİ FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜLKE genelinde son aylarda yaşanan felaketlerde ormanlık alanların zarar görmesi üzerine Muş Türk Kızılay Şubesi'nin 30 çalışanı, tohumdan yetiştirilen fidanları toprakla buluşturdu.

MUŞ (DHA) - ÜLKE genelinde son aylarda yaşanan felaketlerde ormanlık alanların zarar görmesi üzerine Muş Türk Kızılay Şubesi'nin 30 çalışanı, tohumdan yetiştirilen fidanları toprakla buluşturdu.

Türk Kızılay görevlileri, şube binasının bahçesinde diktikleri fidanları büyük bir özenle bakarak büyüttüler. Toprakla buluşturulacak hale gelen fidanlar, Hasköy Anadolu Lisesi'nin bahçesine dikildi. Son zamanlar peş peşe yaşanan yangın, sel gibi afetlerde zarar gören ağaçların yerine yenilerini yetiştirme çabası içerisinde olan Türk Kızılay ekipleri, yetiştirdikleri 200 fidanı burada toprakla buluşturdu.

Mayıs ayında tohumlamaya başladıkları fidanları toprakla buluşturduklarını söyleyen Türk Kazılay Kadın Kolları Muş Şube Başkanı Dilek Ağa, Türk Kızılay olarak bu yıl ülkemizde yaşanan orman yangınları, sel felaketlerinin ardından yetiştirmiş olduğumuz tohumları, fidan haline getirdik. Bugün 200 tane fidanı toprakla buluşturduk. Bundan sonraki hedefimiz, 1500 fidan dikmek olacak. İnşallah bu diktiğimiz fidanlar büyür ve yanmış olan ağaçlarımızın yerine yeni yeni ağaçlarımız ortaya çıkar diye konuştu.

Türk Kızılay gönüllüsü Elvan Çelik ise yangın ve afetlerde ormanlarda oluşan tahribatların yerine yenilerini oluşturmak amacıyla fidan dikimi gerçekleştirdiklerini ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

MUŞ'TA TÜRK KIZILAY GÖREVLİLERİ, YETİŞTİRDİKLERİ FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURDU

MUŞ'TA TÜRK KIZILAY GÖREVLİLERİ, YETİŞTİRDİKLERİ FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURDU

MUŞ'TA TÜRK KIZILAY GÖREVLİLERİ, YETİŞTİRDİKLERİ FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURDU

MUŞ'TA TÜRK KIZILAY GÖREVLİLERİ, YETİŞTİRDİKLERİ FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURDU

MUŞ'TA TÜRK KIZILAY GÖREVLİLERİ, YETİŞTİRDİKLERİ FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURDU

MUŞ'TA TÜRK KIZILAY GÖREVLİLERİ, YETİŞTİRDİKLERİ FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURDU

MUŞ'TA TÜRK KIZILAY GÖREVLİLERİ, YETİŞTİRDİKLERİ FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURDU
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Haber: MUŞ'TA TÜRK KIZILAY GÖREVLİLERİ, YETİŞTİRDİKLERİ FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURDU - Haberler
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