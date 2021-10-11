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Son Dakika | Muş'ta terör örgütü PKK'ya ait malzemeler ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son Dakika | Muş'ta terör örgütü PKK'ya ait malzemeler ele geçirildi

Son dakika haberleri: Muş'ta jandarma ekipleri tarafından "Eren-4 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Türker Güçlütürk" operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'nın patlayıcı madde yapımında kullanılabileceği değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

MUŞ (İHA) - Muş'ta jandarma ekipleri tarafından "Eren-4 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Türker Güçlütürk" operasyonu kapsamında terör örgütü Pkk'nın patlayıcı madde yapımında kullanılabileceği değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde merkeze bağlı Kayalısu köyü bölgesinde Eren-4 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Türker Güçlütürk operasyonu düzenlendiği belirtildi. 10 Ekim tarihinde yapılan aramalarda toprağa gömülü vaziyette terör örgütüne ait olduğu tespit edilen 5 büyük tüp, 11 küçük tüp, 28 büyük pil, 24 küçük pil, 1 adet 4'lü pil bloğu ile 11 adet muhtelif mutfak malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

(Uğur Ulu/İHA)

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