Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel
Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Muş merkez ve Bulanık ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muş merkez ve Bulanık ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11-26 Ekim'de silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda el bombası, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 14 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 bin 967 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 8 tabanca, 8 tabanca şarjörü, 237 tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 36 av tüfeği kartuşu ve el dürbünü ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol kararıyla salıverildi.

Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA / İbrahim Yaldız - Son Dakika Haberleri
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