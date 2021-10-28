Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Muş merkez ve Bulanık ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11-26 Ekim'de silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda el bombası, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 14 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 bin 967 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 8 tabanca, 8 tabanca şarjörü, 237 tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 36 av tüfeği kartuşu ve el dürbünü ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol kararıyla salıverildi.