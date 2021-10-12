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Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonu

Muş'un Varto ilçesinde jandarma ekipleri tarafından silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

MUŞ (İHA) - Muş'un Varto ilçesinde jandarma ekipleri tarafından silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Yapılan aramalarda; 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 8 kalaşnikof şarjörü, 448 kalaşnikof fişeği, 42 keskin nişancı tüfeği fişeği ve 1 av tüfeği ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. - MUŞ

Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonu

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