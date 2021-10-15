Muş'ta 'sanat insana nasıl dokunur' konferansı - Haberler
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Muş'ta "sanat insana nasıl dokunur" konferansı

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Muş'ta

Muş'ta "sanat insana nasıl dokunur" konferansı düzenlendi.

MUŞ (AA) - Muş'ta "sanat insana nasıl dokunur" konferansı düzenlendi.

Güzel Sanatlar Lisesi konferans salonunda düzenlenen konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Konferansta MŞÜ Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Çifci, sanat felsefesi, sanat psikolojisi ve sanat sosyolojisinin nasıl işlendiğini anlattı.

Öğrencileri sanatla içli dışlı olmalarını ve şiddetten uzaklaşmalarını hedeflediklerini anlatan Çifci, sanatı konu alan konferanslara devam edeceklerini kaydetti.

Okul müdürü Abdülkerim Özçelik ise salgın nedeniyle uzun süredir kapalı olan okullarda öğrencilerin motivasyonunu artıracak etkinlikler yaptıklarını ifade etti.

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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