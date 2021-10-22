Muş'ta PTT'nin 181. kuruluş yıl dönümünü kutlandı

MUŞ (AA) - Muş'ta Ptt'nin 181. kuruluş yıldönümü dolayısıyla şubeye gelen 181. müşteriye çeşitli hediyeler verildi.

PTT'nin Muş Merkez Şubesine gelen Yasin Tuğal, 181. müşteri oldu.

Tuğal'a PTT Başmüdürü Fahri Ocak tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Ocak, yaptığı açıklamada, PTT ailesi olarak, posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde hizmet verdiklerini söyledi.

181 yıldır yenilikçi bakış açısıyla teknolojik yatırımların yanı sıra, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla ürün ve hizmet çeşitliliğini sürekli artırdıklarını anlatan Ocak, şunları kaydetti:

"Dünün tecrübesini günün teknolojisiyle birleştirerek tüm faaliyet alanlarımızda akılcı, kalıcı ve kaliteli hizmet anlayışımızla daima daha iyiyi ve daha ileriyi hedefliyoruz. Dünyadaki dijital değişim ve dönüşümün hızına yetişmek amacıyla, iki asra yaklaşan tecrübemizi yenilikçi bir anlayışla birleştirerek, bir dünya markası olma hedefimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Aynı zamanda sportif faaliyetlere destek veriyor, sosyal ve kültürel hayatın gelişmesine katkı sağlıyoruz."