Muş'ta polislerin "toplumsal olaylara müdahale tatbikatı" gerçeği aratmadı - Haberler
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Muş'ta polislerin "toplumsal olaylara müdahale tatbikatı" gerçeği aratmadı

AA / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel
Muş'ta polislerin

Muş Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çevik kuvvet polislerinin toplumsal olaylara müdahaleye yönelik gerçekleştirdiği tatbikat heyecanlı anlara sahne oldu.

MUŞ (AA) - Muş Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çevik kuvvet polislerinin toplumsal olaylara müdahaleye yönelik gerçekleştirdiği tatbikat heyecanlı anlara sahne oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tatbikatta, polis ekipleri, izinsiz toplanan ve ateş yakan göstericilere müdahale etti.

TOMA araçları ve teçhizatın kullanıldığı tatbikatta, olayları yatıştıran ekipler, bazı göstericileri de gözaltına aldı.

Vali İlker Gündüzöz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatın çok başarılı geçtiğini söyledi.

"Güvenlik güçlerinin her zaman hazır ve diri olması için arada böyle tatbikatlar yapıyoruz." diyen Gündüzöz şöyle konuştu:

"Tatbikatta göstericiler gözaltına alındı. Ekipler, izinsiz gösteri yapan kalabalığı dağıttı. Bu tatbikatlar sonuç itibarıyla gerçek olaylarda daha rahat müdahale etme imkanı sunuyor. Hatalarını ve eksikliklerini görmelerini sağlıyor. Arkadaşları tebrik ediyorum. Bazı kamu hizmetleri 08.00-17.00 saatleri arasında veriliyor ama güvenlik güçleri 7 gün 24 saat çalışıyor. Ne zaman polis ve jandarmaya ihtiyaç olacağı belli olmaz. Arkadaşlar her zaman tetikteler. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Emniyet Müdür Yardımcıları ve şube müdürlerinin de izlediği tatbikat, çevik kuvvet polisleriyle fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

AA / İbrahim Yaldız - Son Dakika Haberleri
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