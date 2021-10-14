Muş'ta PKK'lı teröristlere ait lav silahları ve mühimmat ele geçirildi - Haberler
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Muş'ta PKK'lı teröristlere ait lav silahları ve mühimmat ele geçirildi

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Muş'ta PKK'lı teröristlere ait lav silahları ve mühimmat ele geçirildi

Muş'un Hasköy ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda lav silahları ve mühimmat bulundu.

MUŞ (AA) - Muş'un Hasköy ilçesinde Pkk'lı teröristlere yönelik operasyonda lav silahları ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar kapsamında Koğuktaş köyü kırsalında "Eren-4 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Çapar Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda, toprağa gömülü iki lav tanksavar silahı, 7 el bombası, kalıp plastik patlayıcı ve 3 kilogram plastik patlayıcı malzemesi ele geçirildi.

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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