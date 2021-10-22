Muş'ta jandarma ekipleri, öğrencileri uyuşturucuya karşı bilgilendirdi

MUŞ (AA) - Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muş Alparslan Üniversitesi'nde öğrencilere (MŞÜ) terör, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele konularında bilgi verdi.

İl Jandarma Komutanlığınca MŞÜ'de kurulan stantta terör, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede kullanılan araçlar ve eğitimli köpekler tanıtıldı.

MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve Jandarma Yüzbaşı Ahmet Demir, standı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Polat, yaptığı açıklamada, kentteki bazı resmi kurumlarla çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Muş çok güvenli bir şehir. Öğrencilerimizi kurumlarla bir araya getiriyoruz. Sormak istedikleri, merak ettikleri bir konu varsa onu öğreniyorlar." dedi.