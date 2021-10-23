Muş'ta hayırsever iş insanının yaptıracağı Varto Meslek Yüksekokulunun temeli atıldı

MUŞ (AA) - Muş'ta hayırsever iş insanı Gıyasettin Bingölballı tarafından Varto ilçesine yaptırılacak Varto Meslek Yüksekokulunun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Kültür Mahallesi'nde Selçuklu ve modern Cumhuriyet mimarisiyle yaptırılacak 13 derslikli okulun temel atma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, Varto'nun kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Varto'ya güzel bir yüksekokulun yapıldığını ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Burası bir deprem bölgesi. Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu fay hattının kesiştiği yer Varto. Varto'da fay hatlarının olmasından dolayı sıcak su kaynaklarına ulaşmak daha kolay. Bu nedenle biz burayı pilot bölge olarak seçtik. Burada çok güzel bir sıcak su bulduk. Önümüzdeki yıl inşallah burası bir termal kent olacak. Belki burada yaklaşık 10 bin kişi sıcak su kaynaklarından istifade edecek. Varto hızla değişecek. İnşallah hak ettiği yere bir an önce gelecek."

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ise Üniversitenin 27 Mayıs 2007 tarihinde kurulduğunu belirtti.

Türkiye'de 207 üniversitenin bulunduğu ve çok fazla olmadığını kaydeden Polat, şunları kaydetti:

"Amerika'da 2 binin üzerinde üniversite var. Üniversitelerin sayısının çok olmasından ziyade nitelikli bir kaç üniversitenizin olması yüksek öğretimde daha faydalı. Üniversitemizin kuruluşunda 6 fakülte, 3 meslek yüksekokulu vardı. Şuan itibariyle 9 fakülte ve 6 meslek yüksekokulu var. Varto ve Bulanık'ta meslek yüksekokulunu açmak bizlere nasip oldu. Açtığımız okullarda ful öğrenci aldık. Bu bölgedeki gençlerimizi, Dicle ve Fırat'ın kuzularını kurtlara, çakallara kaptırmamak için burada bu okulu açtık. 2 bin 600 metrekare kapalı alanda Selçuklu ve modern Cumhuriyet mimarisiyle bir okul inşa edilecek. Okulda 13 derslik ve 10 ofis olacak."

"İlçemde okul yapmayı Allah nasip etti"

Hayırsever iş insanı Bingölballı da Varto depreminde 2 saat enkaz altında kaldığını belirterek "İlkokulu zor şartlarda okudum. O gün devlet bizlere sahip çıktı. Devlet çocukları okuttu, bizde onlardan biriyiz. İlçemde okul yapmayı Allah nasip etti. Benim için çok duygu dolu bir an oldu. Burası Varto'nun ekonomisine, eğitimine ve geleceğine inşallah çok ciddi bir katkısı olur. Varto için çok iyi bir adım olduğuna inanıyorum. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun dua etmesinin ardından okulun temeli atıldı.

Törene, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, ve kurum amirleri katıldı.