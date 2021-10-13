Muş'ta gözü yaşlı ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor - Haberler
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Muş'ta gözü yaşlı ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor

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Muş'ta gözü yaşlı ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti devam ediyor.

MUŞ (İHA) - Muş'ta çocuklarının terör örgütü Pkk tarafından kandırılarak kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti devam ediyor.

HDP Muş İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor. Çocuklarına kavuşabilmek için 26 haftadır eyleme katılan aileler, yavrularına kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Parti binası önünde bu hafta da eylem için toplanan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açarak HDP ve PKK aleyhine sloganlar attı. Eyleme katılan annelerden Ayten Koçhan, oğlu Ersin'in 7 yıl önce Bursa'da çalıştığı sırada terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. Oğluna seslenen anne Koçhan, "Beni duyuyorsan yavrum dön. Yolunuz yol değil. Onlar sizi kandırıyorlar. Gel devletimize sığın, polisimize sığın. Bütün anneler burada. Hepimiz yolunuzu bekliyoruz" dedi.

"BİR AN ÖNCE GEL DEVLETE TESLİM OL"

Annelerden Naciye Sönmez Yıldız da oğlunun 6 yıl önce dağa kaçırıldığını anlatarak, "Oğlum gelene kadar bu eyleme devam edeceğim. 6 senedir dağdasın, bu yol iyi bir yol değil. Orada yatmıyorsun, yemiyorsun, içmiyorsun. Bir an önce gel devlete teslim ol. Devlet babamızdır, devlet kardeşimizdir, devlet atamızdır. Orada sizi kardırıyorlar" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE BİR BAYRAK VAR, İKİ BAYRAK OLMAZ"

2016 yılında oğlu kaçırılan baba Şemsettin Özcan ise, 26 haftadır Muş'taki eyleme devam ettiğini ve daha önce birçok kez Diyarbakır'da eyleme katıldığını kaydetti. Çocuğuna kavuşana kadar eylemi terk etmeyeceğini vurgulayan Özcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz çocuğumuzu HDP'den istiyoruz. Başka kimseden istemiyoruz. Türkiye'de bir bayrak var, iki bayrak olmaz. Bunlar çocuklarımızı götürüp Amerika'ya veriyor, kendi çocuklarını da güzel okullarda okutuyorlar. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Buradan çocuğuma seslenmek istiyorum. Sesimizi duyuyorsanız gelin devlete teslim olun."

(Uğur Ulu-İHA)

Muş'ta gözü yaşlı ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor

Muş'ta gözü yaşlı ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor

Muş'ta gözü yaşlı ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor

Muş'ta gözü yaşlı ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor

Muş'ta gözü yaşlı ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor

Muş'ta gözü yaşlı ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor

Muş'ta gözü yaşlı ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor

Muş'ta gözü yaşlı ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor

Muş'ta gözü yaşlı ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor

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