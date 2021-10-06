Muş'ta göçerlerin zorlu geri dönüş yolculuğu başladı - Haberler
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Muş'ta göçerlerin zorlu geri dönüş yolculuğu başladı

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Muş'ta göçerlerin zorlu geri dönüş yolculuğu başladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerden koyunları ile Muş'un yaylalarına gelen göçerler, havaların soğumasıyla dönüş yolculuğuna başladı.

MUŞ (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerden koyunları ile Muş'un yaylalarına gelen göçerler, havaların soğumasıyla dönüş yolculuğuna başladı.

Yaklaşık 5 ay önce Muş'a gelerek Kozma, Şenyayla ve Şerafettin yaylalarında konaklayan göçerler, köylerine doğru yola çıktı.

Aylarca süren eve dönüş yolculuğunda geceleri kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, gündüzleri de ortalama 5 kilometre yürüyor.

Sürü sahiplerinden Erdal Çetinbaş, bölgenin iklim yapısının hayvancılığa elverişli olduğunu, bu nedenle özellikle yaz aylarında yaylaları tercih ettiklerini söyledi.

Geçimlerini hayvancılık yaparak sağladıklarını belirten Çetinbaş "Buranın iklimi daha güzel. Süt ve peynir üretimimiz daha verimli oluyor. Burada elde ettiğimiz süt ve peyniri satıyoruz. Havalar soğuduğu için yola çıkmaya başladık. Yolculuğumuz yaklaşık bir ay sürecek 5 ay süre zarfında peynirimizi, yağımızı ve kışlık ihtiyaçlarımızı temin ettik. Eşyalarımız araçlara yükleyip gönderdik. Hayvancılık zorlu bir meslek ama geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Yapılacak başka bir işimiz yok. Dedelerimizin, babalarımızın yıllar yaptığı hayvancılık mesleğini sürdürmeye çalışıyoruz." diye konuştu

Muş'ta göçerlerin zorlu geri dönüş yolculuğu başladı

Muş'ta göçerlerin zorlu geri dönüş yolculuğu başladı

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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