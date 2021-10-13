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MUŞ'TA EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: DEMİRTAŞ'IN CEZAEVİNDEN ÇIKMASINI İSTEMİYORUM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MUŞ'TA EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: DEMİRTAŞ'IN CEZAEVİNDEN ÇIKMASINI İSTEMİYORUM

MUŞ'ta, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan kızı için evlat nöbetini sürdüren Süheyla Yenilmez, '7 yıldır gözyaşı döküyorum.

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta, terör örgütü Pkk tarafından kandırılarak dağa kaçırılan kızı için evlat nöbetini sürdüren Süheyla Yenilmez, '7 yıldır gözyaşı döküyorum. Demirtaş'ın cezaevinden çıkmasını istemiyorum' dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, Muş'taki evlat nöbeti eylemi sürüyor. Her hafta çarşamba günleri HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, bugün de çocuklarına kavuşmanın hayaliyle nöbete devam etti. Bitlis'te 2015 yılında üniversitede okuyan kızı Sümeyye'nin PKK tarafından kandırılıp dağa kaçırıldığını belirterek evlat nöbetine katılan Süheyla Yenilmez, kızı gelene kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. Son zamanlarda, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılması yönündeki söylemlere tepki gösteren Yenilmez, 'Benim çocuğumu Bitlis'te okuldan kandırarak, dağa çıkardılar. Kız çocuğuydu ve hastaydı. 7 yıldır ben gözyaşı döküyorum. Demirtaş'ın cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Diğer anneler gibi ben de burada evlat nöbetimi sürdürüyorum. Çocuğum gelene kadar, ben buradayım' diye konuştu.

'YOLUNUZ YOL DEĞİL'

Dağa kaçırılan oğlu Ersin'e 'teslim ol' çağrısında bulunan annesi Ayten Koçhan ise, 'Yolunuz yol değil. Onlar sizi kandırıyorlar. Gelin devletimize sığının, polisimize sığının. Yavrum dön gel, bütün anneler burada ve hepimiz sizin yolunuzu gözlüyoruz' dedi.

Naciye Yılmaz da oğlu Osman'a, 'Seni kandırdılar, bu yol, yol değil. Orada temiz yatmıyorsun, yemiyorsun, içmiyorsun, gezmiyorsun. Gel devletimize teslim ol' çağrısında bulundu.

MUŞ'TA EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: DEMİRTAŞ'IN CEZAEVİNDEN ÇIKMASINI İSTEMİYORUM

MUŞ'TA EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: DEMİRTAŞ'IN CEZAEVİNDEN ÇIKMASINI İSTEMİYORUM

MUŞ'TA EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: DEMİRTAŞ'IN CEZAEVİNDEN ÇIKMASINI İSTEMİYORUM

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