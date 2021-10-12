Muş'ta erzakların toprak altında oluşturulan kilerde saklanması geleneği devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muş'ta erzakların toprak altında oluşturulan kilerde saklanması geleneği devam ediyor

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Muş'ta erzakların toprak altında oluşturulan kilerde saklanması geleneği devam ediyor

Muş'un Korkut ilçesinde bağlı Yünören köyünde bazı vatandaşlar, asırlardır erzaklarını topraktan yaptıkları kilerde muhafaza ederek tüketiyor.

KORKUT, MUŞ (AA) - Muş'un Korkut ilçesinde bağlı Yünören köyünde bazı vatandaşlar, asırlardır erzaklarını topraktan yaptıkları kilerde muhafaza ederek tüketiyor.

Geçimlerini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, yazın yaptıkları lor, peynir, tereyağı ve yoğurtları bidonlara doldurarak toprak altında oluşturdukları yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki kilere bırakıyor.

Serin olması sayesinde erzaklarını bozulmadan muhafaza eden köylüler, bu sayede kış boyunca sakladıkları ürünleri tüketebiliyor.

Ailesinin geçimini hayvancılıkla sağlayan 67 yaşındaki Zeynel Abidin Uğurlu, yoğurt ve peynirleri kilerde muhafaza ettiklerini söyledi.

Bu ürünleri buzdolabına bırakmadıklarını anlatan Uğurlu, "Buzdolabı iyi değil. Kileri daha münasip görüyoruz. Erzaklarımızı toprak altındaki kilerimize bırakıyoruz. Dededen babadan ne gördüysek onu sürdürüyoruz. İnşallah bu geleneği çocuklarımıza bırakacağız." dedi.

Kiler geleneğinin atalarından kaldığını vurgulayan kadınlardan Zekiye Gül ise kilerin buzdolabından haya iyi olduğunu belirtti.

Gül, "Kışlık erzaklarımızı burada saklıyoruz. Burada peynir, yoğurt, turşu ve menemen var. Burası dolaptan daha sağlıklı ve koruyucu. Yazın ortasında dahi erzaklarımıza burada hiçbir şey olmuyor. Yazın serin, kışın sıcak tutuyor. Kilerimiz 2-3 metre toprağın altında. Bu geleneği sürdürüyoruz." diye konuştu.

Muş'ta erzakların toprak altında oluşturulan kilerde saklanması geleneği devam ediyor

Muş'ta erzakların toprak altında oluşturulan kilerde saklanması geleneği devam ediyor

Muş'ta erzakların toprak altında oluşturulan kilerde saklanması geleneği devam ediyor

Muş'ta erzakların toprak altında oluşturulan kilerde saklanması geleneği devam ediyor

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Deniz Akkaya Nihal Yalçın İdo Tatlıses
Spor Hamit Altıntop Serdar Aziz Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Aktaş Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Muş'ta erzakların toprak altında oluşturulan kilerde saklanması geleneği devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 15:00:16. #1.12#