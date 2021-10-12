Muş'ta erzakların toprak altında oluşturulan kilerde saklanması geleneği devam ediyor

KORKUT, MUŞ (AA) - Muş'un Korkut ilçesinde bağlı Yünören köyünde bazı vatandaşlar, asırlardır erzaklarını topraktan yaptıkları kilerde muhafaza ederek tüketiyor.

Geçimlerini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, yazın yaptıkları lor, peynir, tereyağı ve yoğurtları bidonlara doldurarak toprak altında oluşturdukları yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki kilere bırakıyor.

Serin olması sayesinde erzaklarını bozulmadan muhafaza eden köylüler, bu sayede kış boyunca sakladıkları ürünleri tüketebiliyor.

Ailesinin geçimini hayvancılıkla sağlayan 67 yaşındaki Zeynel Abidin Uğurlu, yoğurt ve peynirleri kilerde muhafaza ettiklerini söyledi.

Bu ürünleri buzdolabına bırakmadıklarını anlatan Uğurlu, "Buzdolabı iyi değil. Kileri daha münasip görüyoruz. Erzaklarımızı toprak altındaki kilerimize bırakıyoruz. Dededen babadan ne gördüysek onu sürdürüyoruz. İnşallah bu geleneği çocuklarımıza bırakacağız." dedi.

Kiler geleneğinin atalarından kaldığını vurgulayan kadınlardan Zekiye Gül ise kilerin buzdolabından haya iyi olduğunu belirtti.

Gül, "Kışlık erzaklarımızı burada saklıyoruz. Burada peynir, yoğurt, turşu ve menemen var. Burası dolaptan daha sağlıklı ve koruyucu. Yazın ortasında dahi erzaklarımıza burada hiçbir şey olmuyor. Yazın serin, kışın sıcak tutuyor. Kilerimiz 2-3 metre toprağın altında. Bu geleneği sürdürüyoruz." diye konuştu.