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Muş'ta ceviz hasadı başladı

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Muş'ta ceviz hasadı başladı

Muş'ta, 3 bin 600 dekarlık alanda yetiştirilen cevizin hasadı sürüyor.

MUŞ (AA) - Muş'ta, 3 bin 600 dekarlık alanda yetiştirilen cevizin hasadı sürüyor.

Cevizlidere, Bahçeköy, Dilimli ve İnardı köylerinde vatandaşlar, uzun sırıklarla ağaç dallarından düşürdükleri cevizleri toplayıp kurumaya bırakıyor.

Köy sakinlerinden Süphan Uygur, köyde en büyük geçim kaynaklarından birinin ceviz olduğunu söyledi.

Köyde yaklaşık 10 bin ceviz ağacının bulunduğunu belirten Uygur, "Sabah saatlerinde erkekler ağaçları silkeliyor, biz kadınlar da yerden topluyoruz. Cevizleri 10-15 gün kurumaya bırakıyoruz. Daha sonra satışa çıkarıyoruz. Cevizin tenekesini 200 ila 250 lira arasında satıyoruz. Hasat dönemimiz 20 gün kadar sürüyor. 100-200 yıllık ceviz ağaçlarımız var. Yeni ceviz fidanları ekmeye başladık. Ağaç sayısını 15-20 bine çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise 650 ton cevizin hasat edilmesinin beklendiği belirtildi.

Cevizin kente yaklaşık 13 milyon lira girdi sağlayacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hasat 3 bin 600 dekar alan üzerinde yapılıyor. Ceviz yetiştiriciliği yapan çiftçilerin birçoğu kırsalda yaşıyor. Dekara üretim maliyeti 1400 liraya tekabül etmekle birlikte modern üretim teknikleri ile yapılan ceviz üretimi 10 yılın sonunda dekara 500 kilograma kadar verim vermektedir. İlk 10 yıl kendisini amorti eden ceviz, sonraki yıllarda ise üreticiye kazandırmaktadır."

Muş'ta ceviz hasadı başladı

Muş'ta ceviz hasadı başladı

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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