MUŞ (Habermetre) - MUŞ BELEDİYESİ PERSONELLERİ SAĞLIK TARAMASINDAN GEÇTİ

7/24 şehrin gelişimi ve kalkınması için canla başla emek veren Muş Belediyesi personellerine yönelik sağlık taraması yapıldı. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında Muş Belediyesi'nin tüm personelleri sağlık taramasından geçti. Mobil sağlık aracı ile sağlık görevlileri tarafından yapılan taramada personellerden akciğer filmi, EKG, işitme testi ve kan örnekleri alındı. Uzman doktorlarca değerlendirilen sonuçlar kuruma bildirilerek personellerin sağlık tarama takibi dosyalarına işleniyor.

Personellerin sağlığını kendileri için önemli olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Feyat Asya, "İlimizin imarı ve inşasında çaba sarf eden mesai arkadaşlarımız ile bir aile aidiyeti içerisinde çalışıyoruz. Kurumsal yapının gereği onlara verilen hizmet içi eğitimler ve seminerlerle etkili ve verimli hizmet üretmelerini beklerken, herhangi bir sağlık sorunu yaşamamaları için de her yıl düzenli olarak sağlık taraması yapıyoruz. Bu sayede olası sağlık problemlerinin önceden tespit edilerek gerekli tedbirin alınmasını sağlamayı umuyoruz. Çalışan kardeşlerimizin sağlığı önceliğimizdir. Eğitimli ve sağlıklı personellerle halkımıza hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Hizmet verimliliğinin sağlıktan geçtiğine inanıyoruz. Dileğimiz ve temennimiz hiçbir mesai arkadaşımızın herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmaması. "

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