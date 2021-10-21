MUŞ (Habermetre) - MUŞ BELEDİYESİ'NDEN ANLAMLI ETKİNLİK

? MUŞ'TA ÜŞÜYEN ÇOCUK KALMASIN

? KADINLAR ÖRGÜLERİ İLE GÖNÜLLERİ ISITTI

Altyapı ve üstyapı çalışmaları ile şehri yeniden dizayn eden Muş Belediyesi sosyal belediyecilik alanında da faaliyetlerini sürdürüyor. Muş Belediyesi anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. 'Gönülleri örmek için şişini al bize katıl' sloganıyla 'Muş'ta üşüyen çocuk kalmasın' etkinliği düzenlendi. Yıldızlı Han'da gerçekleştirilen etkinlikte kadın vatandaşlar örgüleri ile gönülleri ısıttı. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Feyat Asya, örgü yapan kadınlarla tek tek ilgilenip emeklerinden dolayı teşekkür etti. Burada bir konuşma yapan Başkan Asya, "Geçtiğimiz yıllarda restore ettiğimiz Yıldızlı Hanımız şu an sizlerin ve hemşehrilerimizin hizmetinde elhamdülillah. Çocukluk yıllarımda hatırladığım kadarıyla burası adeta bir alışverişi merkezini andırıyordu. Kalaycısıyla, lehimcisiyle, keçecisiyle ve birçok sektörün yer aldığı bu han hep cıvıl cıvıldı. Daha sonra tahribata uğrayan bu tarihi yapıyı ilimize kazandırmak üzere girişimlerimizi başlattık. Belediye Başkanlığına seçildikten sonra altyapı ve üstyapı ile birlikte şehrimizin kadim geçmişini gün yüzüne çıkarıp ihya etmek üzere bir başlangıç yaptık. Alaattin Bey ve Ulu Camilerimizi Vakıflar Genel Müdürlüğümüz marifetiyle aslına uygun restore edilmesini sağladık. Eski Hükümet Konağını belediye hizmet binası olarak restore edip hizmete sunduk. Tarihi Muratpaşa Camimizi de yeniden inşa etmek üzere girişimlerimiz oldu. Allah'ın izniyle yakın zamanda bu camimizin de ihalesi yapılarak çalışmaları başlatılacak. Bununla birlikte birçok tarihi yapımızı gün yüzüne çıkarmak üzere çalışmalarımız olacak. Bugün restore ettiğimiz Yıldızlı Hanımızda da böylesi anlamlı bir etkinliği yapmanın mutluluğunu sizlerle birlikte yaşıyoruz. Sizlerde bugün güzel bir etkinlik icra ediyorsunuz. Hepinizi bu güzel çalışmaya katılmanızdan, katkı sunmanızdan dolayı kutluyorum. Kendi çocuklarınız gibi bir başka çocuğun üşümemesi için bugün örgü yapmanızı anlamlı buluyoruz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Etkinliği düzenleyen meclis üyelerime, çalışma arkadaşlarıma da emeklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

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