Muş Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Asya, belediye toplantı salonunda düzenlenen toplantıda yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Yaz çalışma sezonunda toparlanma sürecine girdiklerini belirten Asya, "Ekim ayı içinde, son zamanlarda etkili olan yağışlı günler dışında güzel çalışmalar ortaya çıkardık. Kasım ayına girdiğimiz bugünlerde de asfalt çalışmalarımızda sona geldik." dedi.

Geçen ay Yeni Mahalle'de başlattıkları asfalt çalışmaları ile birçok yolu yenilediklerini aktaran Asya, şunları kaydetti:

"Bağlar mahallemizdeki ana arterlerin üst yapısı tamamlandı. Şu anda Güzeltepe mahallemizde ana arterlerimiz bitme aşamasına geldi. Hava şartlarının elverişli olması ile Sütlüce mahallemizde de asfalt çalışmalarımızı başlatacağız. Devam eden projelerimizi mutat bir şekilde kontrol ediyoruz. Lale Vadisi 2. etapta çalışmalarımız devam ediyor. Geçen ay başlattığımız tekstil atölyemizde bitme aşamasına geldi. Şu anda 4 mahallemizde çok amaçlı Gençlik Merkezlerimizi inşa etmeye başladık. Yeni şehirlerarası otobüs terminalimizin arka kısmındaki spor komplekslerimizin de yapımına başlandı."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kentteki ziyaretine değinen Asya, çalışmaları gayret, samimiyet ve tevazu ile sürdüreceklerini belirterek, toplantının hayırlı olmasını diledi.

Asya, toplantıya katılan vatandaşların talep ve önerilerini dinlendi. ???????

Haberi Kaydet