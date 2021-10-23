Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, din görevlileriyle bir araya geldi

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle kent merkezinde görev yapan din görevlileri ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Göletli Park'ta İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun da katıldığı programda konuşan Asya, din görevlilerine teşekkür ederek Mevlid-i Nebi Haftasını tebrik etti.

Özel günleri fırsata çevirip, bir araya gelme imkanı bulduklarını belirten Asya, "Sizlerin içinde yetişen biri olarak bu onuru hep taşıyorum. Sizlerle gönül bağım hep oldu ve olmaya da devam edecek. Sizlerle birlikte kendimi sahada güçlü hissediyorum. Belediye Başkanlığı görevinde sekizinci yılımdayım. Bugüne kadar ilimize yeni şeyler kazandırma gayesinin yanı sıra sizlere halkımıza karşı da mahcup olmamak için çalışma azmimizi hep diri tuttuk. Bugüne kadar çok riskli işler yaptık. Altyapı gibi insanlarımızın yaşam konforunu olumsuz etkileyen meşakkatli projelere el attık. Yüzümüzün akıyla bu işlerin de üstesinden geldik. Bundan sonra da aynı anlayışla elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Asya, konuşmasının ardından günün anısına İl Müftüsü İmamoğlu'na bir hediye takdim etti.