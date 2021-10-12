Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Muş'ta başlatmış olduğu afet eğitimlerine aralıksız devam ediyor

MUŞ (Habermetre) - 2021 Afet Eğitimi Yılı kapsamında; Afad ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Muş'ta 25 gönüllü öğretmen ve Milli Eğitim Müdürlüğü personeline, deprem ve benzeri durumlara karşı hafif arama kurtarma eğitimi verildi. AFAD Muş İl Müdürlüğü bünyesindeki uzman ve eğitim görevlileri tarafından Hafif Arama Kurtarma Tahliye Eğitim Kursunda, teorik ve uygulamalı arama kurtarma malzemeleri, araç ve cihazların çalıştırılması ve kullanımı, afet farkındalık eğitimi, ipler ve düğümler, çadır kurulumu ve enkazda arama kurtarma eğitimleri verildi. Düzenlenen eğitim, katılımcılara yönelik yapılan yazılı sınav ile son buldu.

Düzenlenen eğitim ile ilgili olarak bir açıklama yapan Muş AFAD İl Müdürü Veysi As, 2021 Afet Eğitimi Yılı ilan edilmesinin ardından Muş'ta afet eğitimlerine hız verdiklerini ve bu güne kadar 155 bin kişiye eğitim verdiklerini söyledi.

"Bu bir seferberliktir"

Muş'ta yapılan afet eğitimleri ile ilgili olarak bir açıklama yapan AFAD İl Müdürü Veysi As, yılın başından beri eğitimlere başladıklarını belirterek: "Afete hazır Türkiye geniş bir projededir. İçişleri bakanımız 2021 yılını afet eğitim yılı olarak ilan etti. Türkiye genelinde 51 milyon insana eğitim verileceğini ifade etti. 51 milyon insanın eğitim alması ilimizdeki oranı ise 250-300 bin insana eğitim verilmesine denk geliyor. Dolayısıyla bu bir seferberliktir. Bakanlığımız diğer bakanlıklarla protokol yaparak bu seferberliğe katılmalarını sağladı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol ile Muş'ta 25 gönüllü öğretmen ve Milli Eğitim Müdürlüğü personeline hafif arama kurtarma eğitimi verdik. " dedi.

"Yaklaşık 115 bin insana eğitim verildi"

Müdür As, konuşmasının devamında ise Muş'ta şu ana kadar 155 bin insana eğitim verildiğini aktararak şunları söyledi: "AFAD'ın tek başına yapabileceği bir iş değildir 51 milyon insana eğitim vermek. Gönül isterdi ki 83 milyon insana birebir eğitim verilseydi. Yılbaşından bu yana eğitimlere başladık. Bu tarih itibariyle yaklaşık 155 bin insana eğitim verildi. Öte yandan diğer kurumlardan eğitmen olabilecek personeller talep ederek eğitimler verdik. Ankara'dan AFAD eğitim daire başkanlığımızdan eğitmen hocalarımız geldi. Eğitim verilen eğitmen adaylarına sınav yapıldı. Daha sonra sertifikalarını verdik. Onlardan da yararlanıyoruz. Dolayısıyla bu 51 milyon insana ülke genelinde ulaşmayı hedefliyoruz. Muş olarak da en az 311 bin insana ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun içinde 5 yaşından 65 yaşına kadar herkese afet eğitimleri vermeye devam ediyoruz. " dedi.

"Muş'ta bin 600 civarında gönüllü başvurusu yapıldı"

Müdür As, açıklamasının devamında gönüllülük esasına göre yapılan çalışmalara da değinerek Muş'ta bin 600 civarında gönüllü başvurusu olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: "Dünyanın her yerinde Afet gönüllüsü çalışması var. Bizde de gönüllü kapsamı özellikle son 2 yıldır biraz daha ivme kazandı. Gönüllü kendi isteği ile dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkar gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü ve birikimini kullanarak AFAD koordinesinde yardım yapmak isteyen kişilerdi. Bunu bilerek herkes Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliği ile e-devlet üzerinden başvurusunu yaparak gönüllü olabilir. Tabi bunların aşaması var. Kaydını yaptıktan sonra birkaç aşamadan geçiyor. Online eğitim alıyor. Daha sonra online olarak sınavını da oluyor. Oradan aldığı puanlarla başkanlığımızdan hediye de talep edebiliyor. Gönüllülerin online eğitimi bittikten sonra yüz yüze eğitim veriyoruz. Teorik eğitimin ardından sahada uygulamalı olarak devam ediyor. Şuanda kent genelinde gönüllü başvuru sayımız bin 600 civarındadır. Daha önce 18 yaş sınırı vardı. Ama şimdi 15 yaşında bir vatandaşımızda gönüllü olabiliyor. Gönüllü arkadaşlarımız son olarak Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketine katılarak orada arama ve kurtarma çalışmalarına katılmışlardı" dedi.

"Muş halkının afete hazır olduğuna inanıyorum"

Müdür As, son olarak ise şunlara değindi: "5 yıl önce Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevine atandıktan sonra eğitime çok önem verdik. Muş'un 400 binin üzerinde nüfusu var. Bu beş yıllık süre içinde vatandaşlara ulaşarak eğitim verdik. Verilen eğitimlerde özellikle afet konularına değindik. Vatandaşlarımızın afete hazırlıklı olsun diye verdiğimiz eğitimler sonucunda Muş halkının afete hazır olduğuna inanıyorum. " K. Tunç

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