Muratpaşa Camii'nde Mevlid-i Nebi Haftası açılışı gerçekleştirildi - Haberler
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Muratpaşa Camii'nde Mevlid-i Nebi Haftası açılışı gerçekleştirildi

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Muratpaşa Camii'nde Mevlid-i Nebi Haftası açılışı gerçekleştirildi

Antalya'da tarihi Muratpaşa Camii bahçesinde yüzlerce vatandaşın katılımı ile Mevlid-i Nebi Haftası açılışı gerçekleştirildi.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da tarihi Muratpaşa Camii bahçesinde yüzlerce vatandaşın katılımı ile Mevlid-i Nebi Haftası açılışı gerçekleştirildi. Açılışta küçük miniklerin gösterileri büyük beğeni aldı.

Muratpaşa Camii bahçesinde gerçekleşen Mevlid-i Nebi Haftası açılış programına Antalya Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Muratpaşa İlçe Müftüsü Kuddusi Uysal, diğer ilçe müftüleri, davetliler ve yüzlerce vatandaş katıldı. Mevlid-i Nebi Haftası'nın teması, 'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' olarak belirlendi. Program Muratpaşa Camii imam hatibi İrfan Keskin'in Kur'an tilaveti ile başladı.

"Kaybettiğimiz bazı güzel ahlaklar var"

Ardından programın açılış konuşmasını yapan Antalya Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, "Yüce Rabbimiz bizlere en güzel örnek olarak yüce bir ahlak üzere olan ve alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamer Efendimiz bize örnek göstermiş. Onun davranışlarına uyarsanız hem bu dünyada mutlu olursunuz hem de ahirette mutlu olursunuz. Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl mevlid-i nebi haftasında peygamberimizin örnek ahlakından bir konuyu bizim gündemimize koyuyor. Farkındalık olması için. Kaybettiğimiz bazı güzel ahlaklar var. Vefa da bunlardan birisidir. Vefa, sözünde durmak ve sözün gereğini yapmak, sevdiğimiz bir kişiye karşı sevdiğimizi sürekli kılmak, dostluğumuzu devam ettirebilmek için onda sevapkar olmak demektir. Eğer rabbimize karşı hem Allah'ım senden başka ilah yoktur, Muhammed O'nun elçisidir deyip Allah'a inanıp da Allah yokmuş gibi yaşarsak vefamızı gerçekleştirememiş oluruz" sözlerine yer verdi.

"Mutluyuz, tatlı bir heyecanımız var"

Muratpaşa İlçe Müftüsü Kuddusi Uysal ise konuşmasında, "Mutluyuz, tatlı bir heyecanımız var. Camilerimizde Kur'an kurslarımızda yüreklerimizde hatta okullarımızda efendimizi anmanın anlatmanın onun örnek hayatını hayatımıza taşımanın gayreti içerisindeyiz. Bu milletin peygamber sevgisi bir başkadır. Sadece peygamberimizden bir hırka bir hatıra var diye Hırka-i saadet dairesinde asırlardır ülkemizin en seçkin hafızlarına Kur'an okutan bir milletiz. Anadolu'muzun birçok yerinde demir yolu yokken 1907 yıllarında İstanbul'dan Medine'ye kadar demir yolu yaptıran ve Medine'ye yaklaşınca demir yolunun sesleri ruhu nebiyi incitmesin rahatsız etmesin diye keçe döşettirecek kadar zarafette peygamberini düşünen bir millete sahibiz" dedi.

Konuşmaların ardından 4-6 yaş arası çocukların Mevlid-i Nebi Haftası'na özel hazırlanan gösterimi yapıldı. Minikler tarafından yapılan gösteriler büyük beğeni aldı. Program ilahi dinletisi ile son buldu. - ANTALYA

Muratpaşa Camii'nde Mevlid-i Nebi Haftası açılışı gerçekleştirildi

Muratpaşa Camii'nde Mevlid-i Nebi Haftası açılışı gerçekleştirildi

Muratpaşa Camii'nde Mevlid-i Nebi Haftası açılışı gerçekleştirildi

Muratpaşa Camii'nde Mevlid-i Nebi Haftası açılışı gerçekleştirildi

Muratpaşa Camii'nde Mevlid-i Nebi Haftası açılışı gerçekleştirildi

Muratpaşa Camii'nde Mevlid-i Nebi Haftası açılışı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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